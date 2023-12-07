İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli hayatını kaybetti
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde geçen ay İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail askerlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında ağır yaralanan 47 yaşındaki Avad Anber hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 266'ya yükseldi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde geçen ay İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında ağır yaralanan 47 yaşındaki Avad Anber hayatını kaybetti.
Anber, Tulkerim Mülteci Kampı'na 14 Kasım'da düzenlenen baskında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 266'ya yükseldi.