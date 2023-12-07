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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

7 Aralık 2023 14:21 Son Güncelleme: 14:22 Abone Ol

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde geçen ay İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail askerlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında ağır yaralanan 47 yaşındaki Avad Anber hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 266'ya yükseldi.