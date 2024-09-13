İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Türkiye'ye getirildi
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Bakü'den İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılması bekleniyor. Törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi uçakla İzmir'e gönderilecek.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Bakü'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılması bekleniyor. Törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi uçakla İzmir'e gönderilecek.