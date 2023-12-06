İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada yaptı.

Açıklamaya göre, 24 yaşındaki Abdunnasır Mustafa er-Reyyahi, Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

Reyyahi'nin, Filistin Yönetimi Ulusal Güvenlik Servisi'nde görevli olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 264'e yükseldi.