İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada yaptı.
Açıklamaya göre, 24 yaşındaki Abdunnasır Mustafa er-Reyyahi, Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.
Reyyahi'nin, Filistin Yönetimi Ulusal Güvenlik Servisi'nde görevli olduğu aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 264'e yükseldi.