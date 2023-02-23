İsrail Askerlerinin 10 Filistinliyi Öldürmesi Gazze'de Protesto Edildi Güncel Haberler GAZZE, 23 Şubat (Xinhua) -- Filistinliler Çarşamba günü, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskını protesto etti. İsrail güçlerinin 10 Filistinliyi öldürmesinin ardından Gazze'nin doğusundaki Gazze-İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen protesto gösterisine katılan bir kişi, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) GAZZE, 23 Şubat (Xinhua) -- Filistinliler Çarşamba günü, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskını protesto etti. İsrail güçlerinin düzenlediği baskında 10 Filistinli hayatını kaybetti, 102 kişi de yaralandı. İsrail güçlerinin 10 Filistinliyi öldürmesinin ardından Gazze'de düzenlenen protesto gösterisine katılan insanlar, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) İsrail güçlerinin 10 Filistinliyi öldürmesinin ardından Gazze'nin doğusundaki Gazze-İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen protesto gösterisine katılan insanlar, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) İsrail güçlerinin 10 Filistinliyi öldürmesinin ardından Gazze'nin doğusundaki Gazze-İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen protesto gösterisine katılan bir kişi, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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