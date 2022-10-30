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İsrail askerlerini "araçla ezmeye çalıştığı" iddia edilen Filistinli öldürüldü

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İsrail askerlerini 'araçla ezmeye çalıştığı' iddia edilen Filistinli öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde İsrail askerlerini "araçla ezmeye çalıştığı" iddia edilen bir Filistinli öldürüldüİsrail ordusundan yapılan açıklamada, Eriha kenti yakınlarında bir saldırganın, önce Nebi Musa mevkisindeki bir otobüs durağında ardından da el-Mevc kavşağındaki...

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde İsrail askerlerini "araçla ezmeye çalıştığı" iddia edilen bir Filistinli öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Eriha kenti yakınlarında bir saldırganın, önce Nebi Musa mevkisindeki bir otobüs durağında ardından da el-Mevc kavşağındaki İsrail askerlerine karşı "araçla ezme" girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, bölgedeki askerlerin ve İsrailli bir sivilin şüpheliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail acil servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, araçla ezme girişiminde 2'si orta, 3'ü hafif, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail basınının Ordu Radyosu'ndan aktardığına göre, şüphelinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Ayzeriyye semtinin sakini 49 yaşındaki bir Filistinli olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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