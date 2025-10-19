İsrail Askerlerinden Ramallah'ta Baskın: 2 Filistinli Yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği baskında biri ağır 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı haberde, Filistinliler gibi giyinen ve Arapça konuşan "mustaribin" isimli İsrail askeri birliklerinin, Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlilere ateş açtığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu baskında biri ağır olmak üzere 2 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Baskında ayrıca 1 Filistinlinin de aracından çıkarılarak gözaltına alındığı aktarıldı.