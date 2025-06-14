İsrail Askerlerinden Ram Beldesine Baskın: 2 Filistinli Yaralandı

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İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'ün Ram beldesine düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralanan kişilere müdahale ettiğini açıkladı. Saldırıların devam ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, son günlerde artan gözaltı ve saldırılar dikkat çekiyor.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesine düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin Ram beldesinde gerçek mermiyle yaralanan 2 kişiye müdahale ettiği ve söz konusu kişilerin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Ram beldesine baskın düzenledi ve beldenin ortasında askeri bir kontrol noktası kurdu. İsrail askeri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve ses bombaları kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 978 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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