İsrail Askerlerinden Nablus'ta Baskın: Bir Çocuk Yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesine düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk yaralandı, 2'si darp edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerinin "Beyta beldesine düzenlenen baskın sırasında, elinden gerçek mermiyle yaralanan 18 yaşındaki bir gence müdahale ettiği" bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri beldenin Garbiyye Mahallesinde konuşlanarak, gerçek mermi ve ses bombası kullandı, alıkoydukları iki çocuğu darp etti.

Ayrıca İsrail güçleri çok sayıda eve baskın düzenleyerek arama yaptı ve evlerdeki eşyaları tahrip etti.