İsrail Askerlerinden Gazze'ye Saldırıların Durdurulması İçin Çağrı

İsrail'de Hava Kuvvetleri mensuplarının başlattığı ve İsrail güvenlik bürokrasisindeki farklı kurumlar ve sivil toplumdan da destek gören Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısına destek devam ediyor.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Golani Tugayı askerleri, Askeri İstihbarat Başkanlığı Özel Operasyonlar Birimi'nin eski üyeleri ve Siber Birim mezunları, esirlerin serbest bırakılması amacıyla savaşın durdurulmasını talep eden birer bildiri imzaladı.

Askeri İstihbarat Başkanlığı Özel Operasyonlar Birimi ve Siber Birim mezunlarının yayımladığı bildirinin hala imzaya açık olduğu ve imzacı sayısının arttığı aktarıldı.

Golani Tugayı'ndan Hava Kuvvetleri mensuplarına destek

İsrail ordusunun Golani Tugayı'ndan aralarında emeklilerin de olduğu 150 asker, Hava Kuvvetleri mensuplarının bildirisine desteklerini açıkladı.

Askerler yayımladıkları bildiride, Gazze'deki İsrailli esirlerin bir an önce serbest bırakılması için saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

"(Netanyahu'nun) acil bir tehlike olduğunu açıkça ilan ediyoruz"

Askeri İstihbarat Başkanlığı Özel Operasyonlar Birimi eski üyesi subay ve askerler de bir bildiri yayımlayarak "Esirlerin kaderine Başbakan'ın (Binyamin Netanyahu) karar vermesi nasıl mümkün olabilir?" diye sordu.

Bildiride, İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümeti eleştirilerek "İsrail hükümeti ve liderinin, İsrail'in güvenliği ve esirlerin hayatları için açık ve acil bir tehlike olduğunu açıkça ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Savaşın sadece Netanyahu'nun siyasi çıkarlarına hizmet ettiği vurgulanan bildiride, hükümetin ülkenin güvenliğine her gün zarar verdiği kaydedildi.

"İsrail, olağanüstü hal durumundadır"

Daha önce İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve dış istihbarat servisi Mossad'da görev yapan Siber Birim mezunları, yayımladıkları bildiride "İsrail, olağanüstü hal durumundadır." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun siyasi olarak hayatta kalmak için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlattığı belirtilen bildiride, saldırıların sürmesinin İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye attığı vurgulandı.

Bildiride, Netanyahu'nun "hedefsiz, stratejisiz ve vizyonsuz" bir şekilde Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlattığına işaret edildi.

Öte yandan Haaretz gazetesi, 3 binden fazla öğretmen ve binden fazla velinin de Hava Kuvvetleri mensuplarının Gazze'ye saldırıların durdurulması ve İsrailli esirlerin bir an önce geri getirilmesine ilişkin bildirisine destek verdiğini aktardı.

İsrail'de Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı giderek artıyor

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından da destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.