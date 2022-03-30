İsrail askerlerinden Beni Barak saldırısını düzenleyen Filistinlinin ailesinin evine baskın

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Yabed beldesine gelerek, Beni Barak kentinde 5 İsrailliyi öldüren Filistinlinin ailesinin evine baskın düzenledi.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail askerlerinden kalabalık bir birlik, Cenin'in güneybatısındaki Yabed beldesine girdi.

Askerler, dün akşam Beni Barak'ta 5 İsrailliyi öldüren Ziya Hamaraşe'nin (27) ailesinin evinin de aralarında olduğu birçok eve baskın düzenledi.

Filistinli haber sitelerinde, beldeye gelen İsrail askeri araçlarının ve Hamaraşe'nin ailesinin evinin çatısındaki askerlerin fotoğrafları yer aldı.

Beni Barak saldırısı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini olduğunu yazmıştı.

İsrail'de üst üste saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.