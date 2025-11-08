Haberler

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın: Bir Filistinli Öldü

Güncelleme:
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü, birçok kişi de yaralandı. Baskınlar sırasında camide namaz kılanlara gaz bombası atıldı ve belediye araçlarına el konuldu.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda bir Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Tubas'ın güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı, Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabası, Nablus'un doğusundaki Salim köyü ile güneyindeki Akraba kasabası ve Cenin'in doğusundaki Yabed kasabasına baskın düzenledi.

El-Faria Mülteci Kampı'ndaki baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Abdurrahman Ahmed Abbas Deravişe hayatını kaybetti.

Ram kasabasında ise Ayrım (Utanç) Duvarı yakınlarındaki bir genç İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından hafif şekilde yaralandı.

Salim köyünde İsrail askerleri camide namaz kılan Filistinlilere gaz bombası attı. Çok sayıda Filistinli gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Akraba'da ise İsrail güçleri belediyeye ait 2 çöp kamyonuna el koydu ve Akraba Belediye Başkanı ile yardımcısını kısa bir süre gözaltına alıp sonra serbest bıraktı.

Yabed'de de 13 yaşındaki bir çocuk önce darbedildi sonra da gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
