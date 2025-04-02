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İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Gözaltılar ve Baskınlar

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı. El Halil ve Beytüllahim kentlerindeki olaylarda evlere girip eşyaları tahrip eden askerler, bölgedeki hareketliliği engellemek için askeri kontrol noktaları kurdu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde çok sayıda kasabaya baskın düzenledi.

Filistinlilere ait evlere girip eşyaları tahrip eden askerler, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin, El Halil kenti ve ona bağlı kasaba, köy ve mülteci kamplarının girişlerine çok sayıda askeri kontrol noktası kurduğunu ve halkın hareketini engellediğini aktardı.

Öte yandan Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenlenen İsrail askerleri, 1 kişiyi gözaltına aldı. Askerler, alıkoyduğu 20 kişiyi de açık alanda sorguladı.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yüzlerce Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 941 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
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