İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri baskınlarda 2'si çocuk toplam 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar, farklı şehirlerde ve mülteci kamplarında gerçekleştirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA ile yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na bakın gerçekleştiren İsrail askerleri, bazı evlerde arama yaptı ve 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri ayrıca kamptaki Filistin bayrakları ile hayatını kaybetmiş Filistinlilere ait posterleri duvarlardan indirdi.

Kuzeydeki Salifat kentinde ise Kefr Dik köyünde evlerine baskın yapılan 2 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri Ramallah kentinde ise Beytillu köyüne baskın düzenledi, biri 12 yaşında çocuk iki Filistinliyi gözaltına aldı.

Güneydeki El Halil kentinde de Arub Mülteci Kampı ile Beyt Emr beldesine baskınlar yapan İsrail güçleri biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Beyt Emr beldesindeki baskında ses ve gaz bombası kullandı. Bölge sakinleri atılan gazdan etkilendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
