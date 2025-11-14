Haberler

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırı: 2 Yaralı

Güncelleme:
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere düzenlediği saldırılar sonucunda 2 kişi yaralandı. Nablus'taki Beyt Furik kasabasına yapılan baskında, gençlerin taş atarak direniş göstermesi üzerine askerler gözyaşartıcı gaz ve ateş açtı. Ayrıca Eriha'da, bir Filistinlinin aracı taşlarla saldırıya uğradı.

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılarında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasına baskın düzenledi. İsrail güçleri, taş atarak baskını püskürtmeye çalışan gençleri ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu baskında 18 yaşındaki bir Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını duyurdu.

Öte yandan saldırgan İsrailliler, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde aracıyla seyir halindeki bir Filistinlinin yolunu kesti, taş atarak aracın camını kırdı ve Filistinlinin yaralanmasına sebep oldu.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
