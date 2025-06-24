İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Baskın: 2 Filistinli Yaralı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlar sırasında 2 Filistinliyi yaraladı. Baskınlar sırasında birçok sahip olduğu yerden zorla alıkonulurken, gençlere yönelik saldırılar devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki gözaltı ve saldırılarda artış gözlemleniyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı kent ve kasabalarına baskınlarını sürdürdü.

İsrail askerleri, Tulkerim'in doğusundaki Zennabe kasabasına gerçekleştirdiği baskında bazı gençleri alıkoydu ve bazılarına ateş açtı. Söz konusu baskında, bir genç gerçek mermiyle, bir diğeri de şarapnelle yaralandı.

Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku kasabası, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Fevvar mülteci kampı, El Halil'in doğusundaki Eş-Şuyuh ve Sair kasabalarına da baskınlar düzenlendi. Nablus'un güneyindeki El-Lebn ile Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya köylerinde bazı yollar toprak dökülerek kapatıldı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Turmus Aya yakınlarında Filistinlilerin araçlarına taş attı ve araçlarda bulunanlara biber gazı sıktı.

Dün, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyündeki baskında 13 yaşındaki bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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