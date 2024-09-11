İsrail Askerlerince Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi İçin Taziye

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, eşinin Aydın'ın Didim ilçesindeki dede evinde taziyeleri kabul etti.???????

ABD'de yaşayan Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali, annesiyle geldiği Altınkum Mahallesi'nde Eygi'nin yakınlarıyla görüştü.

Ali, burada komşuların ve yurt dışından gelen arkadaşlarının taziyelerini kabul etti.

Üzgün olduğu görülen Ali, gazetecilere açıklama yapmadı.

Eygi'nin cenazesinin hava yoluyla Türkiye'ye getirilmesi ve Didim'de defnedilmesinin planlandığı öğrenildi.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.