İsrail Askerlerince Cenin'de Öldürülen Genç Kızın Cenazesi Kaldırıldı Güncel Haberler CENİN, 13 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlenen cenaze töreninde yas tutan insanlar, Filistinli genç kız Jana Majdi Zakarneh'in cenazesini taşıyor, 12 Aralık 2022. CENİN, 13 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlenen cenaze töreninde yas tutan insanlar, Filistinli genç kız Jana Majdi Zakarneh'in cenazesini taşıyor, 12 Aralık 2022. Filistinli genç kızın, Pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail askerleri tarafından yapılan bir baskında vurularak yaşamını yitirdiği bildirilmişti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Batı Şeria Aralık İsrail Güncel Haberler

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