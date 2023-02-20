İsrail askerlerince 2 hafta önce vurulan Filistinli çocuk yaşamını yitirdi
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İsrail güçlerinin 2 hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskında ağır yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
İsrail güçlerinin 2 hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskında ağır yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Şubat'ta gerçek mermiyle başından vurulan 16 yaşındaki Muntasır Muhammed Zib eş-Şeva yaşamını yitirdi.
İsrail askerleri, 8 Şubat'ta Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, buna karşılık veren Filistinliler ile askerler arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Şeva, söz konusu baskın sırasında başından ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Güncel