İsrail askerlerince 2 hafta önce vurulan Filistinli çocuk yaşamını yitirdi Güncel Haberler İsrail güçlerinin 2 hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskında ağır yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin 2 hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskında ağır yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Şubat'ta gerçek mermiyle başından vurulan 16 yaşındaki Muntasır Muhammed Zib eş-Şeva yaşamını yitirdi. İsrail askerleri, 8 Şubat'ta Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, buna karşılık veren Filistinliler ile askerler arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Şeva, söz konusu baskın sırasında başından ağır yaralanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

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