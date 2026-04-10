Haberler

İsrail askerleri, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir binayı havaya uçurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir binayı havaya uçurdu. Patlama sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi ve yerel kaynaklar hasarın boyutunu henüz bilemiyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bir binayı yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir binayı havaya uçurduğu aktarılan haberde patlamanın ardından Tulkerim kenti ve çevresinde büyük bir patlama sesi duyulduğu ve yoğun dumanların yükseldiği kaydedildi.

Yerel kaynaklar, patlamanın kampın Belavine Mahallesi'nde meydana geldiğini ancak bölgeye erişimin engellenmesi nedeniyle hasarın boyutu ya da zarar gören ev sayısının henüz bilinmediğini ifade etti.

İşgal ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nı 400 günü aşkın süredir kuşatma altında tutmaya devam ediyor. Bu süreçte Filistinlilerin zorla çıkarıldıkları evlerine dönmeleri engellenirken, bazı evlere el konularak askeri karargah ve keskin nişancı noktalarına dönüştürüldü. İsrail güçleri kampa girmeye çalışanlara da ateş açıyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

