İsrail askerleri Tulkerim'de bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Tulkerim'in doğusundaki Anebta kasabasına baskın düzenledi. Kasabada çok sayıdaki eve güç kullanarak giren ve arama yapan İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu sırtından vurulan 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.