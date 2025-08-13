İsrail Askerleri tarafından Yaralanan Filistinli Genç Serbest Bırakıldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentinde düzenlediği baskında gerçek mermiyle yaraladığı 19 yaşındaki Tarık Muhammed Beni Avde, serbest bırakılarak hastaneye nakledildi. Mayıs ayında yaşanan olayda ayağının birinin kesildiği belirtildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında gerçek mermiyle her iki ayağından yaraladığı ve gözaltına aldığı Tarık Muhammed Beni Avde'nin (19) serbest bırakılarak Cenin kentindeki devlet hastanesine nakledildiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "İşgalci güçlerin mayıs ayında Tubas kentinin kuzeyindeki Tamun beldesindeki evine baskın düzenledikleri Beni Avde'yi her iki ayağından gerçek mermiyle yaraladığı ve gözaltına aldığı" belirtildi.

Afula Hastanesi'ne kaldırılan Beni Avde'nin ayaklarından birinin kesildiği ve mayıstan bu yana hastanede tutulduğu kaydedildi.

İsrail'in daha sonra Beni Avde'yi serbest bıraktığı, ayağı kesilen Filistinli gencin Cenin kentindeki devlet hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
