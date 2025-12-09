Haberler

İsrail ordusunca canlı kalkan olarak kullanılan Gazzeli kadın, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Güncelleme:
Gazze'nin Han Yunus kentinde, evinin bombalanmasının ardından İsrail askerleri tarafından canlı kalkan olarak kullanılan 50 yaşındaki Şerife Kıdeyh, yaşadığı korku ve zorlu koşulları anlattı. Halen sokakta kalan Kıdeyh, insanlık onurunun ayaklar altına alındığını vurguladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti sakinlerinden 50 yaşındaki Şerife Kıdeyh, İsrail askerleri tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığı, insanlık onurunu zedeleyen anları anlattı.

Gazzeli yaşlı ve kimsesiz kadın Kıdeyh'in Han Yunus'un Büyük Abesan bölgesindeki evi, 9 Şubat 2024 tarihinde İsrail askerleri tarafından bombalandı.

Bombardımanın etkisiyle yıkılan evinin enkazı altında kalan Kıdeyh, daha sonra askerler tarafından enkazdan çıkarıldı ancak bölgede karadan yürütülen işgalde canlı kalkan olarak kullanıldı.

Kıdeyh'in canlı kalkan şeklinde kullanıldığı anlara ilişkin fotoğraf, basında çokça paylaşıldı.

Filistinli kadın, o anlarda yaşadığı korkuyu, İsrail askerlerinin elinde yaşadığı kahrı ve şimdilerde sokaklarda yatıp kalktığını AA muhabirine anlattı.

Yaralı haldeki kadını enkaz altından çıkarıp canlı kalkan olarak kullandılar

Evin bombalanmasıyla enkaz altında kalan ve yaralanan Kıdeyh, yaşadığı korkuyla çığlık attığını, dışardaki askerlerin, "İçerdekiler teslim olsun' diye bağırınca yaralı olmasına rağmen susmak zorunda kaldığını hatırlattı.

Askerlerin 2-3 saat sonra gelerek Kıdeyh'in üzerindeki molozları kaldırdığını ve onu enkaz altından çıkarıp, "ellerini havaya kaldır' dediklerini aktaran Kıdeyh, ellerini kelepçeleyen askerlerin, 'buraya neden geldiğini' sorduklarını, kendisinin de "burası benim evim" diyerek cevap verdiğini dile getirdi.

İsrail askerlerinin enkaz altından çıkararak ona yardım etmeyi değil, bölgede karadan yürüttükleri işgalde canlı kalkan olarak kullanmayı amaçladığını anlatan Kıdeyh, İsrail askerlerinin evleri yıkarken ve arazileri tahrip ederken kendisini kalkan şeklinde kullandığını vurguladı.

Kıdeyh'in aktardığına göre, İsrail dronu da çok sayıda pusu kurmuş askerin arkasında bir sandalyede oturur vaziyetteki fotoğrafını çekti.

Hem onuru kırıldı hem de sokakta kaldı

Kıdeyh, canlı kalkan olarak kullanılmasından ve aşağılayıcı bir şekilde de fotoğraflarının çekilmesinden duyduğu üzüntüyü, "İçinde bulunduğum hal içler acısıydı. Filistinli bir kadın olarak İsrail askerinin elinde olmak trajikti." diyerek dile getirdi.

Evinin yıkılmasından sonra Büyük Abesan'dan Han Yunus'a geldiğini paylaşan Kıdeyh, "Burada başımı sokacak bir yerim bile yok. Çadır yok, giysi yok, yatak yok. Sokakta kalıyorum. Taşların üstüne serdiğim kartonlarda uyuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
