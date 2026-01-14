İsrail askerleri Suriye'nin Dera kenti kırsalında koyun otlatan bir çobanı vurdu
İsrail askerleri, Suriye'nin Dera kenti kırsalında koyun otlatan bir çobanı vurdu. Yaralı çoban, Dera Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Dera kenti kırsalında koyun otlatan Suriyeli bir çobanı vurarak yaraladı.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde, İsrail askerlerinin Dera kenti kırsalındaki er-Rakak Vadisi'nde koyun otlatan bir çobana ateş açtığı belirtildi.
Yaralanan genç çobanın Dera Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
İsrail askerleri, sabah saatlerinde de Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında 3 araçtan oluşan bir askeri kontrol noktası kurmuştu.
?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgali
İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.
İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.
Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.