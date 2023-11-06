İsrail askerleri Ramallah'ta "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi (23) gözaltına aldı.

Ahid Temimi'nin annesi Neriman Temimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi.

Neriman Temimi, İsrail askerlerinin baskın sırasında evlerine zarar verdiklerini ve kullandıkları cep telefonlarına da el koyduklarını dile getirdi.

Ahid Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin işgal altındaki Batı Şeria'da "terör ve kışkırtıcılık faaliyetleri" suçlamasıyla Ahid Temimi'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Temimi'nin sorgulanmak üzere İsrail güvenlik birimlerine teslim edildiği aktarıldı.

İsrail basını, Temimi'nin sosyal medyada Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde ikamet eden yerleşimcilere yönelik şiddet içerikli paylaşımlar yaptığını iddia etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformu üzerinden İsrail askerlerinin ellerini arkadan kelepçeleyerek Temimi'yi evinde gözaltına aldığı fotoğrafı paylaştı.

Ben-Gvir, "daha önceden İsrail askerlerine saldırmaktan hüküm giymiş" Temimi'yi gözaltına alan askerleri tebrik etti.

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin en tartışmalı isimlerinden Yahudi yerleşimci Ben-Gvir, hakkında 53 iddianame hazırlanması ve bir kez de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymesiyle tanınıyor.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahid Temimi 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan ve Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Temimi, AA'nın fotoğraflarıyla dünya gündemine oturmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Temimi ile telefonda görüşmüş, kendisini cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etmişti.