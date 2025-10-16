Haberler

İsrail Askerleri Okul Bahçesinde Futbol Oynayan Çocuklara Ateş Açtı: 11 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'nın El Halil kentinde, okul bahçesinde futbol oynayan çocuklara açılan ateşte 11 yaşındaki Filistinli Muhammed Behçet el-Hallak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da okul bahçesinde futbol oynayan çocuklara açtığı ateşte ağır yaralanan 11 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Er-Rihiyye kasabasında, okul bahçesinde futbol oynayan Filistinli çocuklara ateş açtı.

Saldırıda çocuklardan biri leğen kemiğinden ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Muhammed Behçet el-Hallak isimli 11 yaşındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
