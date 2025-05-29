İsrail Askerleri Nur Şems Mülteci Kampı'nda Camiye Bayrak Astı

İsrail Askerleri Nur Şems Mülteci Kampı'nda Camiye Bayrak Astı
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İsrail askerleri, Batı Şeria'daki kuşatma altındaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir caminin kubbesine İsrail bayrağı astı. Kampın sakinleri zorla yerinden edilirken, birçok ev de yıkıldı. Son raporlara göre, kuşatmalar nedeniyle 40 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan ve 5 aydan uzun süredir kuşatma altında olan Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir caminin kubbesine İsrail bayrağı astığı bildirildi.

Filistinli kaynaklar ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail askerleri, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Ebubekir Sıddık Camisi'nin kubbesine İsrail bayrağı astı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı, 5 ayı aşkın süredir İsrail ordusunun kuşatması altında.

İsrail ordusu, kuşatma altındaki kampın sakinlerini zorla yerinden ederken bölgedeki çok sayıda evi de yıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bazı mülteci kampları, 21 Ocak'tan bu yana İsrail ordusunun kuşatma ve saldırıları altında.

Ramallah merkezli insan hakları örgütü "Al-Haq"'ın raporuna göre, İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'daki bazı mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 13'ü çocuk 3'ü kadın olmak üzere 91 Filistinli öldürüldü.

Bu saldırı ve kuşatmalar nedeniyle 40 binden fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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