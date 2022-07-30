İsrail Askerleri Nablus'taki Çatışmalarda Filistinlilere Göz Yaşartıcı Gaz Bombasıyla Müdahale Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Askerleri Nablus'taki Çatışmalarda Filistinlilere Göz Yaşartıcı Gaz Bombasıyla Müdahale Etti

İsrail Askerleri Nablus'taki Çatışmalarda Filistinlilere Göz Yaşartıcı Gaz Bombasıyla Müdahale Etti

NABLUS, 30 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protestolarının ardından çıkan çatışmalar sırasında Filistinli protestoculara göz yaşartıcı gaz bombası atan bir İsrail askeri görülüyor, 29 Temmuz 2022.

 - Güncelleme:

NABLUS, 30 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protestolarının ardından çıkan çatışmalar sırasında Filistinli protestoculara göz yaşartıcı gaz bombası atan bir İsrail askeri görülüyor, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ayman NobaniXinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title