İsrail Askerleri Nablus'taki Çatışmalarda Filistinlilere Göz Yaşartıcı Gaz Bombasıyla Müdahale Etti
NABLUS, 30 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protestolarının ardından çıkan çatışmalar sırasında Filistinli protestoculara göz yaşartıcı gaz bombası atan bir İsrail askeri görülüyor, 29 Temmuz 2022.
- Güncelleme:
NABLUS, 30 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protestolarının ardından çıkan çatışmalar sırasında Filistinli protestoculara göz yaşartıcı gaz bombası atan bir İsrail askeri görülüyor, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ayman NobaniXinhua)
Xinhua / Güncel