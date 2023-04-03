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İsrail Askerleri Nablus'ta İki Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerleri Nablus'ta İki Filistinliyi Öldürdü

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NABLUS, 3 Nisan (Xinhua) -- Bir Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlenen askeri baskında hasar gören bir evi inceliyor, 3 Nisan 2023.

NABLUS, 3 Nisan (Xinhua) -- Bir Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlenen askeri baskında hasar gören bir evi inceliyor, 3 Nisan 2023.

İsrail ve Filistin kaynakları, İsrail askerlerinin Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenledikleri baskında iki Filistinliyi öldürdüklerini bildirdi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

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