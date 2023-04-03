İsrail Askerleri Nablus'ta İki Filistinliyi Öldürdü
Güncel Haberler
NABLUS, 3 Nisan (Xinhua) -- Bir Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlenen askeri baskında hasar gören bir evi inceliyor, 3 Nisan 2023.
NABLUS, 3 Nisan (Xinhua) -- Bir Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlenen askeri baskında hasar gören bir evi inceliyor, 3 Nisan 2023.
İsrail ve Filistin kaynakları, İsrail askerlerinin Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenledikleri baskında iki Filistinliyi öldürdüklerini bildirdi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel