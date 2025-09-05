İsrail Askerleri Nablus'ta Filistinliyi Öldürdü, 3 Kişi Yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'a bağlı Urif kasabası sakinlerinden Ahmed Abdulfettah Şehade'ye (57) kentin güneybatısındaki El-Murabba askeri kontrol noktasında İsrail askerlerince ateş açıldığı kaydedildi.

Şehade'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise Nablus'un batısındaki Deyr Şeref kontrol noktasında 3 Filistinlinin, İsrail askerlerinin darbetmesi sonucu yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.