İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen bir baskında 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu gerçek mermiyle yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin ayağından gerçek mermiyle vurulan 14 yaşındaki çocuğa olay yerinde müdahale ettiği, çocuğun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Safiye Karabacak