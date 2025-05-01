İsrail Askerleri Nablus'ta Bir Filistinliyi Vurarak Öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi göğsünden vurarak öldürdüğü belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında Ala Şevket Ahmed Ihdır isimli bir gence ateş açtı.

Göğsünden vurularak ağır şekilde yaralanan Ihdır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.