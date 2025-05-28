İsrail Askerleri Lübnan Topraklarına Girdi

İsrail Askerleri Lübnan Topraklarına Girdi
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesinin Bir Şuayb bölgesine kadar ilerlediği ve Lübnan ordusuna 200 metre kadar yaklaştığı bildirildi. İhlallerin devam ettiği ve ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in sınır kontrollerini sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail askerlerinin, Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Blida beldesinin Bir Şuayb bölgesine girdiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik ihlallerini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askeri birliğin güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Blida beldesinin Bir Şuayb bölgesine kadar ilerlediği aktarılan haberde, söz konusu askeri birliğin buldozer ve piyade devriyesi eşliğinde Lübnan topraklarına girdiği ifade edildi.

İsrail askerlerinin Blida beldesinde konuşlu Lübnan ordusuna 200 metre kadar yaklaştığı bilgisi paylaşılan haberde, Lübnan ordusunun da Blida beldesinin doğusunda yer alan askeri noktasına takviye güç sevk ettiğine işaret edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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