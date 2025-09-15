İsrail Askerleri Lübnan'a Sızdı, Bir Bina Patlatıldı
İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesinde bir binayı havaya uçurdu. Olay, sabaha karşı gerçekleşti ve İsrail ordusu ayrıca Şeba beldesine de işaret bombaları attı.
İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Hula beldesine sızarak, bölgedeki bir binayı patlattı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail askerleri sabaha karşı Hula beldesinin Şarki Mahallesine sızarak bir binayı havaya uçurdu.
Öte yandan İsrail ordusu gece boyunca Şeba beldesi üzerine işaret bombaları attı ve çevresine ateş açtı.
Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine - Güncel