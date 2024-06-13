İsrail askerleri Kabatiya'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kabatiya kasabasında 3 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Kabatiya'ya baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir evi kuşatma altına aldı ve sonrasında da tanksavar bombasıyla bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, Cenin Valisi Kemal Ebu'r Rub'dan aktardığı habere göre, İsrail makamları, söz konusu evde 2 Filistinlinin öldürüldüğünü ve cesetlerinin de alıkonduğunu Filistin tarafına bildirdi.

Ebu'r Rub, ölen Filistinlilerin kimlikleri hakkında henüz bilgi alınamadığını dile getirdi.

Öte yandan, Filistin Kızılayı da Kabatiya'daki baskın sırasında başka bir bölgede başından yaralanan 1 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.