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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Güncel Haberler

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde iki Filistinliyi gerçek mermiyle vurdu.

Açıklamada yaralıların Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

AA'ya konuşan görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askeri araçlarının Burkin beldesine baskın düzenlerken, baskına tepki gösteren bölge sakinleri ve silahlı Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Öte yandan, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, harekete bağlı bazı unsurların, Burkin'e baskın düzenleyen İsrail askerleriyle silahlı çatışmaya girdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

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