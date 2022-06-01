İsrail Askerleri ile Filistinliler Arasında Çatışma - Haberler

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İsrail Askerleri ile Filistinliler Arasında Çatışma

Xinhua - Güncel
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İsrail Askerleri ile Filistinliler Arasında Çatışma

KALKİLYA, 1 Haziran (Xinhua) -- Filistinliler, Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Izbat at-Tabib köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto etti.

KALKİLYA, 1 Haziran (Xinhua) -- Filistinliler, Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Izbat at-Tabib köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto etti. Protesto gösterisinin ardından İsrail askerleri ve İsrail sınır polisi ile Filistinli göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Izbat at-Tabib köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisi sonrasında İsrail askerleri ve İsrail sınır polisiyle çatışan Filistinliler, 31 Mayıs 2022.(Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Izbat at-Tabib köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisi sonrasında tutuklanan bir Filistinli, 31 Mayıs 2022.(Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarındaki Izbat at-Tabib köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisi sonrasında İsrail askerleri ve İsrail sınır polisiyle çatışan Filistinliler, 31 Mayıs 2022.(Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria Protesto Yahudi İsrail Güncel Haberler

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