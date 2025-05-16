İsrail Askerleri, Harem-i İbrahim Camisi'nde Namaz Kılınmasını Engelledi

İsrail askerlerinin, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde sabah namazı kılınmasını engellediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde Müslümanların namaz kılmasını engellediğini aktardı.

İsrail güçlerinin İbrahim Camisi'nde sabah namazı kılmak isteyen Müslümanları camiye almadığı, caminin dışında namaz kılmaya zorladığı ve ses bombası attığı bildirildi.

Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail'in ezan okunmasının yanı sıra cami çalışanlarının görevlerini yapmasını engellediği, bariyerler ve elektronik kapılarla Müslümanların "sistemli bir şekilde tacize uğradığı" ifade edildi.

Müslümanlar için en kutsal camilerden Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.