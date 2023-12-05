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İsrail askerleri Hamas ile çatışma anlarını paylaştı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Hamas ile çatışma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. IDF'ten yapılan açıklamada, '601. Tabur'un muharebe ekibinin savaşçıları Hamas'a karşı savaşıyor' denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail askerlerinin Hamas ile çatışma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. IDF'ten yapılan açıklamada, '601. Tabur'un muharebe ekibinin savaşçıları Hamas'a karşı savaşıyor' denildi.

IDF'ten yapılan açıklamada, '601. Tabur'un muharebe ekibinin savaşçıları Hamas'a karşı savaşıyor. Gazze Şeridi'ndeki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 401. Tugay'a bağlı muharebe ekibinin çatışması sırasında 601. Tabur savaşçıları, kendilerine ateş açan Hamas ile karşılaştıkları binaya girdi' denildi.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin Hamas'ın konuşlandığı ifade edilen binaya baskın yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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