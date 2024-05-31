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İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyinden çekildi

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Filistinli yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'nin batı ve güney bölgelerinden çekildiğini, bazı askerlerin ise şehrin kuzey ve doğu bölgelerinde kalmaya devam ettiğini bildirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki acil durum komitesi ise bölge sakinlerini sabırlı olmaya çağırırken, İsrail ordusunun hala bölge sakinlerini hedef aldığını belirtti.

GAZZE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Filistinli yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'nin batı ve güney bölgelerinden çekildiğini, bazı askerlerin ise şehrin kuzey ve doğu bölgelerinde kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki acil durum komitesi yaptığı yazılı açıklamada, bölge sakinlerini sabırlı olmaya çağırırken, şu anda Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine dönmemeleri konusunda uyardı. Açıklamada İsrail ordusunun çok sayıda insansız hava aracıyla bölge sakinlerini hedef almaya devam ettiği uyarısı yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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