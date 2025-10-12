İsrail Askerleri Filistinliyi Ağır Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde 67 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak ağır yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Ram beldesinde ayrım duvarı yakınında sağlık ekiplerinin uyluk kemiğine isabet eden gerçek mermiyle ağır yaralanan 67 yaşındaki bir kişiye müdahale ettiği ve yaralının hastaneye sevk edildiği" belirtildi.

Olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken, benzer vakaların genellikle iş bulmak amacıyla ayrım duvarını aşmaya çalışan Filistinli işçilerle ilgili olduğu ifade ediliyor.

İsrail, 8 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'ye yönelik soykırımın ardından Filistinli işçilerin ruhsatlı oldukları İsrail'deki işlerine dönmesini engelliyor. Bu nedenle bazı işçiler, büyük risklere rağmen duvarı aşmaya çalışıyor.

Filistin Genel İşçi Sendikası verilerine göre, İsrail ordusu soykırımın başlangıcından bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da 38 Filistinli işçiyi öldürdü.

Aynı dönemde, işlerine ulaşmaya veya dönmeye çalışan 12 bin Filistinli işçi İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gazze'deki soykırımla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin saldırıları sonucu en az 1051 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin 300 kişi yaralandı. Resmi Filistin verilerine göre, bu süreçte 1600'ü çocuk 20 binden fazla kişi de gözaltına alındı.