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İsrail Askerleri, Filistinlilerin Cansız Bedenlerini Çatıdan Attı

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İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Kabatiya kasabasında öldürdükleri 3 Filistinlinin cansız bedenlerini bir evin çatısından attığı ve olayın ardından büyük bir baskın düzenlendiği bildirildi.

- İsrail askerleri, Filistinlilerin cansız bedenlerini çatıdan attı

CENİN - İsrail askerleri Batı Şeria'nın Kabatiya kasabasında, öldürdükleri 3 Filistinlinin cansız bedenini bir evin çatısından aşağı attı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Valiliğine bağlı Kabatiya kasabasına dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. İsrail'in yaklaşık 10 saat süren geniş çaplı saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti, 11 Filistinli ise yaralandı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin kuşatılan bir evin çatısında öldürdüğü 3 Filistinlinin cansız bedenini bir evin çatısından attığı ve cenazelerin daha sonra İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden alındığı ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, en az 3 İsrail askerinin bir Filistinlinin cansız bedenini tekmeleyerek çatıdan aşağı attığı görüldü.

İsrail Askerleri, Filistinlilerin Cansız Bedenlerini Çatıdan Attı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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