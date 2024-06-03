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İsrail askerleri Filistinlilere müdahale etti

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İsrail askerleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yusuf Makamı'na baskın düzenlemesine tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail askerleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin,Yusuf Makamı'na baskın düzenlemesine tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailliler, askerlerin koruması altında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na zorla girerek baskın düzenledi.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yusuf Makamı'na zorla girmesine Filistinliler tepki gösterdi. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Askerler geri çekilmeden önce de Nablus'un doğsundaki çok sayıda mahalleye baskın düzenleyerek, Filistinlilerin evlerinde arama yaptı.

Bölgede zaman zaman silah ve patlama sesleri duyuldu.

Filistinliler, sosyal medya hesaplarından İsrail ordusunun, gaspçı İsraillileri taşıyan otobüsler eşliğinde Nablus'un doğusuna düzenlediği baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İsraillilerin topluluk halinde Nablus'a Gerizim Dağı bölgesinden Filistinlilerin evlerinin arasından geçerek baskın düzenlediği görüldü.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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