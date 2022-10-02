İsrail askerleri, Filistinli sağlık görevlilerini darbetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda Filistinli sağlık görevlilerini darbettiği bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekibinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda Beyt Furik beldesinde görevi sırasında İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Kızılay'ın sayfasında, İsrail güçlerinin, 2 sağlık görevlisini darbettiği olay anına ait görüntülere de yer verildi.

Görevlilerden birinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı sağlık görevlisinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanı saldırıyı kınadı

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de yayımladığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Kızılay ekiplerine yönelik saldırısını kınadı.

Bu görüntülerin "İsrail'in alnında kara bir leke" olduğunu ifade eden Keyle, uluslararası toplumdan, İsrail'in ceza ve sorgulanmadan korkmadan çiğnediği uluslararası hukukun korunması için, gerçek ve etkin bir müdahale talep etti.

"Açılan ateş sonucu bir Yahudi yerleşimci yaralandı"

İsrail'in Kanal 12 televizyonun haberine göre ise Beyt Furik beldesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu Yahudi bir yerleşimci sırtından yaralandı.

Bunun üzerine İsrail askerleri ve Filistinliler arasında arbede çıktığı aktarılan haberde, İsrail güçlerinin faili arama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Filistin devlet televizyonun haberinde de İsrail askerlerinin beldede konuşlandığını, giriş çıkışları bariyerlerle kapatarak, vatandaşların geçişine izin vermediği belirtildi.

Bazı Filistin özel medya kuruluşlarında da Filistinlilerin, İsrail askerlerinin cadde ve sokakları kapatmasına ve beldeye girişlere izin vermemesine tepki olarak lastik yaktığı ve askerler ile Filistinli gençler arasında arbede çıktığı bilgisi verildi.

"İsrail tansiyonu yükseltiyor"

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı açıklamada, İsrail'in olaylarda tansiyonu yükseltme konusundaki ısrarının ciddiyetle takip edildiği kaydedildi.

Bu yükselişten tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Tansiyonu yükseltmek, İsrail'in, Filistin davasının siyasi düzeyini aşağı çekmek için sistematik ve kasıtlı bir şekilde izlediği bir siyasettir." denildi.

İsrail'in sık sık baskınlar düzenlediği Batı Şeria'da, Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail güçleri yıl başından bu yana 94 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da halihazırda 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.