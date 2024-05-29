İsrail askerleri Filistinli mülteci kliniğini tahrip etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir kliniği tahrip ettiği bildirildi.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir kliniği basarak tahrip ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin Temmuz 2023'te de aynı klinikte ağır hasar bıraktığı ifade edildi.

Bu tür hasarların bölgedeki Filistinli ailelerin sağlık hizmetine erişimini engellediğine işaret edilen açıklamada, BM ve sağlık kurumlarının hedef alınmaması gerektiği kaydedildi.