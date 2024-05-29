Üye Girişi
Haberler

İsrail askerleri Filistinli mülteci kliniğini tahrip etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir kliniği tahrip ettiği bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir kliniği tahrip ettiği bildirildi.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir kliniği basarak tahrip ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin Temmuz 2023'te de aynı klinikte ağır hasar bıraktığı ifade edildi.

Bu tür hasarların bölgedeki Filistinli ailelerin sağlık hizmetine erişimini engellediğine işaret edilen açıklamada, BM ve sağlık kurumlarının hedef alınmaması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Batı Şeria İsrail Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title