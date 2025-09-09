Haberler

İsrail Askerleri Filistinli Esirin Evini Havaya Uçurdu

Güncelleme:
İsrail askerleri, Filistinli esir Sabit Mesalime'nin El-Halil'deki evine baskın düzenleyip havaya uçurdu. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli yaralanarak boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail askerlerinin, Filistinli esir Sabit Mesalime'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Avva beldesindeki evini havaya uçurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri beldeye baskın düzenleyerek Mesalime'nin evini kuşattı ve bölge sakinlerinin eve girmesine izin vermedi. Ardından evin içine patlayıcı yerleştiren askerler, yapıyı tamamen havaya uçurdu.

Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Askerlerin gerçek mermi kullanması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Ayrıca İsrail güçlerinin attığı yoğun göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı.

İsrail, Mesalime'yi yaklaşık 8 ay önce Beytullahim kenti çevresindeki El-Hıdır kavşağında düzenlenen ve Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin ölümü ile üç kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıya katılmakla suçluyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
