İsrail Askerleri, Filistin Kameralarını Tahrip Etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kundaklama ve saldırı eylemleri yaptığı köy ve kasabalardaki özel güvenlik kameralarını sistematik olarak tahrip ettiği bildirildi.

İsrail merkezli insan hakları kuruluşu "Sivil Haklar Derneği"nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının sık gerçekleştiği bölgelerdeki özel güvenlik kameralarını kullanılmaz hale getirdiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin, evler, kamu binaları ve tarım arazilerindeki özel güvenlik kameralarına zarar vermesinin Filistinlilerin, topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını belgeleme hakkını ihlal ettiğini ve failleri adalete teslim etme çabalarını engellediği vurgulandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü "rahatsız edici ve hukuksuz" uygulamaya derhal son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, son iki ay içinde Batı Şeria'da özel güvenlik kameralarının sökülmesi ve tahrip edilmesine yönelik çok sayıda olayın kayıtlara geçirildiği vurgulandı.

Ürdün Vadisi'ndeki Muajarat köyündeki bir ilkokula Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı gerçekleştirmesinin ardından askerlerin okuldaki güvenlik kameralarını söktüğü hatırlatıldı.

Sık sık İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalan Ürdün Vadisi'ndeki Ayn el-Hilve köyündeki kameralara da 11 Mart'ta bir askeri birlik tarafından zarar verildiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarılar düzenlediği Güney El Halil Tepeleri'ndeki Jinba köyüne yapılan bir baskın sırasında askerlerin evlere ait kameraları tahrip ettiği de belirtildi.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, belde ve köylere saldırıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarından gasbedilen yerleşimlerde yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toprak gasbı ve buraya İsraillilerin yerleştirilmesi yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıp işgal altında yaşayan Filistinlilerin canları, evleri ve mülklerini hedef alıyor ve Filistinlilerin işgal altındaki yaşamını daha da zor hale getiriyor.