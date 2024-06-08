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İsrail askerleri Eriha'da baskın düzenledi, 11 Filistinli yaralandı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında 11 Filistinliyi yaraladı. İsrail askerleri, Eriha kentindeki Akabet Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek gerçek mermi ve ses bombaları kullanarak Filistinlileri korkuttu. Baskın sırasında yaralanan 11 Filistinli tedavi altına alındı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında 11 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Eriha kentindeki Akabet Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptaki birçok eve baskın düzenleyip arama yapan İsrail askerleri Filistinlileri korkutmak için gerçek mermi ve ses bombaları kullandı.

Baskın sırasında farklı şekillerde yaralanan 11 Filistinli, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Öte yandan İsrail askerleri Batı Şeria'daki Tulkerim kentinin Anebta kasabasına düzenlediği baskında 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun bu sabah Anebta kasabasına düzenlediği baskın sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu sırtından vurulan 20 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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