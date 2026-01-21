Haberler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 5 Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi. Filistin Kızılayı, yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı. El Halil’de süren askeri operasyonlar nedeniyle eğitim de askıya alındı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli 5 kişiyi darbederek yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sahadaki ekiplerinin El Halil kentinde İsrail askerlerinin yaraladığı 5 Filistinliyi hastaneye kaldırdıkları belirtildi.

İsrail askerlerinin El Halil kentine bağlı Cebel Cevher bölgesinde sürdürdüğü baskınları kapsamında Filistinlileri darbederek yaraladığı aktarıldı.

Öte yandan AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusu tarafından El Halil kentinin güney bölgesinde 19 Ocak Pazartesi gününden beri uygulanan sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından Filistinlilerin, ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın ettiğini belirtti.

İsrail ordusu, 19 Ocak Pazartesi günü El Halil'de birkaç gün sürecek askeri operasyon başlattığını açıklamıştı.

Filistin Eğitim Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Halil kentine yönelik devam eden baskınları ve operasyonları sebebiyle kentteki 26 okulda ve 3 anaokulunda eğitimin askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Yüksek hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 4,5 saate düşecek
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu

Adli emanetten tarih çıktı! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık

"Onunla övünmeyi bıraksın, çünkü biz yaptık"
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest

Gözaltındaki ünlü Youtuber ile ilgili karar verildi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"