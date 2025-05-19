İsrail Askerleri El-Halil'de Filistinlilere Saldırdı: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

İsrail Askerleri El-Halil'de Filistinlilere Saldırdı: 2 Yaralı, 1 Gözaltı
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El-Halil kırsalındaki Sair beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 2 Filistinliyi yaraladı ve 16 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Filistin Kızılayı, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Son günlerde Batı Şeria'da artan saldırılarda ölü sayısı 962'ye ulaştı.

EL İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bulunan Sair beldesine düzenledikleri baskında 2 Filistinliyi yaraladı, bir çocuğu gözaltına aldı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerinin El-Halil kenti yakınlarındaki Sair beldesinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle yaralanan 2 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Yaralıların hastaneye nakledildiği aktarılan açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler Sair beldesine baskın düzenledi, beldede Filistinli gençler ile aralarında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandı. İsrail askerleri Filistinli Amr Ceradat'ı (16) gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
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