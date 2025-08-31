İsrail Askerleri El Halil'de Filistinlilere Saldırdı
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenledikleri baskında 6 kişiyi yaraladı. 5 Filistinli gerçek mermiyle vurulurken, bir kadın darp edildi. Olay, Gazze'ye yapılan saldırıların ardından artan operasyonların bir parçası olarak kaydedildi.
İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 6 kişiyi yaraladığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri El Halil'e bağlı El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinlilerin üzerine ateş açtı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise baskın sırasında 1'i kadın olmak üzere 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.
El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesinde de İsrailli saldırganlar, 57 yaşında bir kadını darbetti. Filistinli kadına ayakta müdahale edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.