İsrail Askerleri El Halil'de Filistinlilere Saldırdı

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 6 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri El Halil'e bağlı El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise baskın sırasında 1'i kadın olmak üzere 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesinde de İsrailli saldırganlar, 57 yaşında bir kadını darbetti. Filistinli kadına ayakta müdahale edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.